23ème prix du producteur français de télévision : Bruno Solo président du jury.

La 23ème édition du Prix du producteur français de télévision se déroulera le 13 mars 2017 à Paris. Trois prix seront remis pour récompenser le professionnalisme d’une société de production dans chacune des catégories Animation, Documentaire et Fiction.

Créé en 1994 par la Commission Télévision de la PROCIREP (société de gestion de droits et d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle), le Prix du producteur français de télévision entend valoriser le métier de producteur indépendant et ainsi contribuer à mieux faire connaître ce maillon essentiel de la création télévisuelle.

● Trois prix honorifiques, décernés par un jury professionnel récompenseront un producteur ou une société de production au titre de son activité sur l’année écoulée, parmi les 15 sociétés nommées :

- le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Animation

- le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Documentaire

- le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Fiction

● Pour la première fois cette année, la PROCIREP met en place un collège de votants, appelé à voter en ligne à partir du lundi 30 janvier et jusqu’au mercredi 15 février 2017. Les sociétés éligibles pour le Prix du producteur français de télévision sont les sociétés de production françaises ayant bénéficié d’une aide de la Commission Télévision au titre de l’Animation, du Documentaire (production et développement) et de la Fiction au cours de l’année 2016, ainsi que celles soutenues au titre du développement en Animation et en Fiction au cours de l’année 2015. Les lauréats des trois années précédentes ne sont pas éligibles.

● Un jury final présidé cette année par le comédien Bruno Solo et composé de 15 représentants du secteur de la création audiovisuelle dans toute sa diversité se réunira le 13 mars 2017 pour départager les sociétés en lice et attribuer les trois prix, qui seront décernés le soir même lors de la cérémonie au Trianon. Les critères de présélection et d’appréciation du jury final porteront sur la politique de développement de la société et la ligne éditoriale des producteurs concernés, avec une attention particulière sur un à trois « programmes phares » qu’il est demandé aux candidats de mettre en avant.

Le précédent Prix du producteur français de télévision a été décerné en décembre 2015 à NORMAAL dans la catégorie Animation, ILLÉGITIME DÉFENSE dans la catégorie Documentaire et CINÉTÉVÉ dans la catégorie Fiction.