À l’occasion de la Saint-Valentin, L'Effet Papillon propose une spéciale Amours et dépendances.

Lundi 13 février à 22h45 sur Canal+ ; rediffusion (en partie en clair) dimanche 19 février à 12h40 : Daphné Roulier présente une émission spéciale Love de L'effet papillon, à l’occasion de la Saint-Valentin.

Au sommaire de cette bonne production CAPA :

CHINE : MARIÉS À TOUT PRIX. Nathalie Gros entame une série de reportages intitulée "Comment j’ai pécho", à la recherche de l’amour, du vrai, avec un grand A. Première escale : la Chine. Mais dans l’empire du Milieu, c’est plutôt la grande Arnaque qu’elle a trouvée.

BRÉSIL : PETIT CÀLIN. Dafnée l’apprentie avocate, Dafnée la naine, Dafnée la prostituée… Cette jolie Brésilienne de 26 ans, qui mesure 1,30 mètre, est la professionnelle du sexe la plus convoitée du Brésil, la plus médiatique, aussi.

JAPON : TROIS HOMMES ET UN COUSSIN. "Otaku" est un terme japonais qui, à l’origine, désigne les fans de manga. Il est plus généralement utilisé aujourd’hui pour désigner les personnes qui cherchent l’amour dans les mondes virtuels. Le taux de natalité du Japon est le plus faible du monde. La culture "otaku" est l’une des manifestations les plus étranges d’une sexualité nippone en berne.

Crédit photo © Pierre-Emmanuel Rastoin - Canal+.