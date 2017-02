Action et Ciné FX diffuseront la cérémonie des Genie Awards.

Les chaînes cinéma du groupe AB, Action et Ciné FX, partenaires du Paris Images Digital Summit, le grand rendez-vous international dédié à la création numérique sous toutes ses formes, qui se déroule au Centre des Arts d’Enghein-les-Bains, diffuseront en exclusivité la cérémonie des Genie Awards.

Pour la première fois retransmis à la télévision, les Digital Creation Genie Awards récompensent les meilleurs talents de la création numérique. Réunissant les producteurs, les réalisateurs aux entrepreneurs de la création numérique, la cérémonie organisée au Théâtre du Casino Barrière a pour objectif de donner un coup de projecteur sur des métiers de plus en plus présents dans la création cinématographique et audiovisuelle actuelle, dont les talents sont encore trop peu reconnus en France.

Cette année, le Genie d’Honneur est décerné à Joe Letteri, Superviseur Senior des Effets Spéciaux pour Weta Digital, le studio créé par Peter Jackson. Récompensé par 4 Oscars, il a contribué au succès des films Avatar, Le Seigneur des Anneaux et King Kong. Joe Letteri est une référence dans son domaine. Il a récemment collaboré avec Luc Besson sur le très attendu Valerian et la Cité des milles planètes.

Le vendredi 24 février à 22h30, Action diffusera la troisième édition des Genie Awards 2017. Elle sera rediffusée sur la chaîne Ciné FX, le samedi 25 février à 20h50.