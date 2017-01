Anorexie : document et débat sur LCP.

L’anorexie reste une énigme pour les familles, pour les médecins, pour les jeunes filles elles-mêmes. Pourquoi donc s’imposent-elles ces privations extrêmes ? En France et en Europe, les récits éclairants de femmes guéries et les réflexions de soignants très impliqués abordent l’univers complexe des anorexies contemporaines et explorent les nouvelles manières de soigner.

Document de 52 minutes de Judith du Pasquier et Sylvie Quesemand Zucca à voir le jeudi 2 février à 20h30 sur la chaîne LCP.

Puis débat présenté par Jean-Pierre Gratien : Anorexie, perte de poids, perte de soi ?

Avec notamment Nicole Desportes, ancienne anorexique, auteur de « Voyage au bout de la nuit : comment j’ai vaincu l’anorexie » (Odile Jacob), Catherine Lemorton, députée PS de Haute-Garonne, présidente de la Commission des affaires sociales, Sylvie Quesemand Zucca, psychiatre, co-auteur du documentaire.