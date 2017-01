ARTE communique sur son audience annuelle.

Malgré une concurrence et une fragmentation des audiences accrues, ARTE continue de progresser dans tous les genres de programmes et sur tous les écrans, communique la chaîne franco-allemande.

En France, ARTE a réalisé 2,3 % de part d’audience en 2016, contre 2,2 % en 2015, une hausse de 5 %. Il s’agit de la plus forte progression des chaînes historiques.

En Allemagne, ARTE consolide son audience, avec 1 % de pda, comme en 2015.

L’access a été porté par les audiences en très forte hausse d’ARTE Journal et de 28 minutes et la soirée a engrangé des scores record dans les genres cinéma, fiction et documentaire.

La croissance d’ARTE s’applique à tous les écrans :

- l’offre numérique d’ARTE totalise pour la période de janvier à novembre, 25,7 millions de vidéos vues par mois (+27% , par rapport à janvier – novembre 2015) sur le site arte.tv, les applications, les TV connectées et les plateformes tierces. ›

- ARTE+7, la télévision de rattrapage d’ARTE, a enregistré 12,5 millions de vidéos vues par mois, soit une augmentation de 11 %.

- ARTE Concert a également fortement progressé, affichant désormais 1,8 million de vidéos vues par mois (+ 33 %).

- ARTE Creative a enregistré la plus forte hausse avec +135 % de vidéos vues et 723 000 vidéos vues par mois.

ARTE progresse aussi sur les réseaux sociaux. Fin novembre, les pages Facebook ont atteint le cap des 4 millions de fans, alors qu’elles en comptaient 3 millions un an auparavant. Par ailleurs, les comptes Twitter de la chaîne comptabilisent désormais 1,4 million de followers, en augmentation de 36 % par rapport à 2015.