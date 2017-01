ARTE coproduira Annette, prochain film de Leos Carax.

ARTE France Cinéma coproduira le prochain film de Leos Carax, Annette.

Ce projet ambitieux, un opéra rock né de la rencontre entre les frères du groupe Sparks (Ron et Russell Mael) et Leos Carax, est le sixième long métrage du réalisateur et son premier film en anglais.

Le film raconte l’histoire d’amour dramatique entre une chanteuse d’opéra (Rooney Mara) et un acteur de stand up interprété par Adam Driver. Le tournage est prévu au printemps prochain.

« Je suis confiant, ce film (qui est peuplé de fantômes) sera envoûtant, noir et cruel, mais aussi drôle et joyeux et saura s’inscrire dans la riche histoire d’amour entre le cinéma, la musique et les voix ». Leos Carax