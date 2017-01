Ce samedi à 17h30 sur ARTE : Édition spéciale du Dessous des Cartes à la mémoire du créateur de l’émission géopolitique emblématique de la chaîne, disparu le 28 décembre 2016.

En hommage à Jean-Christophe Victor, Émilie Aubry évoquera, depuis la Bibliothèque Nationale de France, son parcours avec quatre invités :

- Virginie Raisson, épouse de Jean-Christophe Victor et directrice du Laboratoire d’études politiques et d’analyses cartographiques (Lepac), qu’elle avait cofondé avec Jean-Christophe Victor en 1992 et dont les analyses nourrissent Le Dessous des Cartes ;

- l’ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine ;

- le climatologue français Jean Jouzel, vice-président du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ;

- l’ex-président de Médecins sans Frontières Rony Brauman.

Cette édition spéciale sera également composée de cinq numéros de l’émission géopolitique présente depuis vingt-six ans à l’antenne, et que Jean-Christophe Victor écrivait et présentait également.

On pourra revoir ainsi :

- Arctique, la fin du sanctuaire

- Des frontières qui se referment ?

- Révolution cartographique ?

- Érythrée : aux origines des flux migratoires.

- À découvrir également le numéro inédit Kouriles, les îles de la discorde, sur ce chapelet d’îles quasi inhabitées que revendiquent la Russie et le Japon.

Crédit photo © Paul Blind.