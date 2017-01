3 millions de téléspectateurs pour le Saturday Night Live avec Gad Elmaleh sur M6.

Pour rappel, le jeudi 24 novembre en première partie de soirée, M6 diffusait en direct de Bercy le spectacle commun des humoristes et comédiens Gad Elmaleh et Kev Adams. 4.11 millions de personnes devant ce divertissement mis en scène par Rabah Aliouane. 29% de part d'audience auprès des moins de 50 ans !

Un chiffre pouvant servir d'indicateur pour la première du Saturday Night Live hier, jeudi 5 janvier 2017, dès 21 heures sur M6.

Gad Elmaleh était le maître de cérémonie de ce divertissement. Parmi les participants, Jamel Debbouze, Ahmed Sylla (irrésistible en Karine Le Marchand), Arié Elmaleh, Malik Bentalha, Gérard Darmon, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Jain, Vianney, Marc-Antoine Le Bret.

Résultat pour l'audience : 2.96 millions de téléspectateurs. 13.2% de part d'audience. Mais 24% de pda sur les moins de 50 ans ! Pic à 3.8 millions de téléspectateurs.

Face au SNL, on retrouvait la série Section de recherches sur TF1, L'émission politique sur France 2, le flop The Collection sur France 3 et notamment les films Safe, Le diable s'habille en Prada et La mémoire dans la peau.