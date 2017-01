Audiences du mardi 10 janvier : succès pour Glacé, échec pour La fin de la nuit.

Mardi 10 janvier, TF1 poursuivait la diffusion du drama médical CHICAGO MED. Série qui n'avait pas fait d'étincelles la semaine précédente. Trois inédits à la suite hier, avec une moyenne de 3.4 millions de téléspectateurs pour les épisodes 4/18 et 5/18.

France 2 avait modifié sa grille. Exit A vos pinceaux, relégué à la fin du mois sur France 4 suite à une audience très faible. En lieu et place, un des plus gros succès internationaux de Luc Besson, LE CINQUIEME ELEMENT, avec Bruce Willis et Milla Jovovich. Environ 2.7 millions d'amateurs pour cette rediff.

Téléfilm français inédit sur France 3, LA FIN DE LA NUIT. Réalisé par Lucas Belvaux, avec Louise Bourgoin (photo) et Nicole Garcia. Seulement 2 millions de personnes devant cette fiction.

M6 programmait les épisodes 1/6 et 2/6 de la saison 1 d'une production maison : GLACÉ. Adaptation d'un best-seller, avec le trio vedette Charles Berling, Julia Piaton, Pascal Greggory. Ce suspense a été vu par 4.3 millions de téléspectateurs (moyenne des 2 parties). Leader de la soirée, 18.4% de part d'audience.

Crédit photo © Jean-Philippe Baltel - Siècle Productions - France Télévisions.