Audiences du mardi 3 janvier : Chicago Med faible, France 2 au plus bas avec A vos pinceaux.

Mardi 3 janvier 2017 en première partie de soirée, TF1 proposait le premier épisode du drama médical Chicago Med. Suivi de deux autres inédits. Cette production, qui a attiré sans doute plus d'un amateur de Grey's Anatomy, a réuni 3.9 millions de téléspectateurs en moyenne lors des 2ers épisodes.

Après l'audience très basse d'A vos pinceaux il y a 8 jours, il n'y avait guère de raison d'être optimiste pour la deuxième des 4 soirées de ce divertissement présenté par Marianne James sur France 2. Moins d'1.6 million d'amateurs.

Rediffusion du téléfilm Meurtres en Bourgogne sur France 3. Un policier avec le duo Cristiana Reali et Franck Sémonin. Environ 4.1 millions de téléspectateurs devant ce téléfilm français.

Alors que Nos chers voisins partent au ski dans quelques semaines sur TF1, M6 diffusait hier Scènes de ménages à la montagne. Leader avec plus de 4.3 millions de personnes pour suivre les aventures et mésaventures de Marion, Cédric, Huguette, Raymond & Co.

