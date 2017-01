Audiences radio novembre - décembre : RTL en pleine forme, Europe 1 et RMC coude à coude !

L'institut Médiamétrie a fait paraître ce jeudi 19 janvier 2017 à 8 heures sur son site les résultats de la nouvelle vague de résultats d'audience des radios. Période novembre et décembre 2016.

Pour précision : 1 % d'audience = environ 537.000 personnes de 13 ans et plus. Audience cumulée = Ensemble des personnes ayant écouté au moins une fois dans la tranche horaire ou la journée (5h-24h), en pourcentage de la population.

L'an passé, pour la même période, RTL, NRJ et France Inter étaient sur le podium avec respectivement 12, 11.7 et 10.5 points. Et précédaient Europe 1 (9.2 points).

Là, une nouvelle mauvaise vague était attendue pour Europe 1, après un premier gadin en septembre - octobre : 8.1 points contre 8.6 un an plus tôt...Certains s'attendaient même à ce que RMC passe devant pour la première fois de son histoire !

Résultats : 8.1 points pour Europe 1 et...8.1 points pour RMC. Europe reste stable par rapport à septembre - octobre mais plonge sur un an : - 1.1 point !

Concernant le trio de tête : RTL et France Inter en pleine forme puis NRJ en nette baisse. France Info et RMC suivent.