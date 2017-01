Bardot amoureuse : document inédit le 27 janvier sur France 3.

Bardot Amoureuse. Un film documentaire écrit par Rachel Kahn et Virginie Linhart, à découvrir le vendredi 27 janvier en première partie de soirée sur France 3.

BB était outrageusement belle et désirable, mais toujours en quête d’amour absolu. Jamais une femme n'aura autant déchaîné les foules. La plus grande icône du cinéma français a été tour à tour adulée et détestée, beaucoup imitée mais jamais égalée. Les cinéastes, les écrivains, les photographes l’ont décortiquée sous toutes les coutures. Parce qu’elle est un mythe et qu’elle le restera toujours…

A leur tour, les auteurs Rachel Kahn et Virginie Linhart se sont penchées sur la vie de Brigitte Bardot, à travers une dimension de sa vie qu’elle a affichée et revendiquée : l’amour. Parce que sa quête frénétique d’amour la raconte au plus près de sa gloire ou de ses blessures mieux que n’importe quel récit biographique linéaire. Son enfance, ses multiples amants, l’amour-haine que lui vouait le public, ses liens avec le cinéma, toute sa vie peut se lire à travers ce prisme.

Pour retracer son fabuleux destin (le film s'arrête en 1973, année de ses adieux au cinéma), les auteurs de ce documentaire ont puisé dans la flamboyante filmographie de la star, dans les dizaines de reportages qui lui ont été consacrés et parmi les milliers de photos qui l’ont immortalisée. Et’une source inédite d’images : les dix heures de films d’une qualité exceptionnelle, consacrés par son père, Louis Bardot à sa famille. Brigitte y est filmée de sa naissance à son adolescence, juste avant que le cinéma et surtout Vadim avec Et Dieu créa la femme prennent le relais pour la fixer à leur tour sur pellicule.

Ce film inédit de 11O minutes met en lumière celle qui reste LA star française, les moments clés de sa vie, depuis sa naissance à Paris jusqu’à ce qu’elle abandonne le cinéma pour se consacrer à la cause animale. Une icône absolue qui aura été l’une des femmes les plus aimée, admirée, décriée, scrutée de la planète.

Crédit photo © Getty images.