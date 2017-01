Basket, la 100ème de Pau - Limoges dimanche en diffusion gratuite sur Facebook Live.

Pau - Limoges : la grande affiche du basket français en direct sur SFR Sport 2 et Facebook Live.

Ce dimanche, 100ème confrontation entre Pau-Orthez et le CSP Limoges, les deux clubs français les plus emblématiques des années 80/90. La rencontre sera diffusée en direct sur SFR Sport 2 à 18h30. Et pour la première fois, gratuitement sur internet via Facebook Live.

Au Palais des Sports de Pau, c'est Gheorghes Muresan, pivot roumain de 2m31, plus grand joueur par la taille ayant évolué en France, qui donnera le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Il avait porté les couleurs de l'Elan Béarnais en 1992/1993.

SFR Sport 2 propose la rencontre en direct et en exclusivité TV à partir de 18h20, et met en oeuvre des moyens de production exceptionnels pour vivre ce choc au plus près : 8 caméras au total dont certaines seront isolées sur les coachs des deux équipes ainsi que D.J. Cooper, le meneur star de Pau-Lacq-Orthez. Le match sera commenté par David Cozette et Claude Bergeaud, ancien entraineur de l'Elan Béarnais, accompagnés d'Emmeline Ndongue et Patrice Dumont.

Pour compléter ce dispositif, la chaine rend accessible la rencontre à une large audience, grâce à une diffusion gratuite sur Internet via Facebook Live. Une innovation inédite et une grande première dans l'histoire du basket français.

L'accès à Facebook Live est gratuit, sous réserve d'avoir un compte Facebook personnel et de se connecter à la page Facebook SFR Sport : facebook.com/SFRSport