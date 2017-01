Bilan d'audience du rallye Dakar sur France Télévisions.

Du 2 au 14 janvier, France Télévisions, diffuseur historique du Dakar, a proposé une couverture quotidienne de l’édition 2017 du Rallye sur France 2, France 3, France 4 et France Ô, ainsi qu’une offre numérique exhaustive sur francetvsport.

« Le Dakar », diffusé quotidiennement sur France 4 à 18h45, a rassemblé en moyenne chaque jour près de 600 000 téléspectateurs pour 3.2% de part d'audience. L'émission a obtenu sa meilleure audience de l’édition 2017 le vendredi 6 janvier, avec 650 000 téléspectateurs pour 3.6% de PdA.

« Le Journal du Dakar », diffusé chaque soir sur France 3 à 20h15, a quant à lui fédéré à chaque émission en moyenne 2 millions de téléspectateurs.

francetvsport a multiplié par quatre son audience vidéo par rapport à 2016, avec 10 ,8 millions de vidéos vues en direct ou en replay sur tous ses supports. Cette croissance a été tirée par les réseaux sociaux, avec 9,3 millions de vues au total sur les comptes francetvsport sur Youtube, Snapchat Twitter, Periscope et surtout Facebook (8 millions de vidéos vues). L’ensemble de l’offre (infos, classements et vidéos) a d’autre part généré plus de 2,2 millions de visites sur le site et les applications francetvsport.

Pour la couverture de ce Dakar 2017, France Télévisions avait mis en place un dispositif numérique exceptionnel, permettant de voir l’intégralité des étapes en direct et en replay sur l’offre francetvsport et d’accéder à toutes les informations et tous les résultats en temps réel.

Crédit photo © Michel Maindru - ASO.