Box-office États-Unis vendredi/lundi : Rogue One file vers les 500 millions de recettes.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 30 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017 + lundi 2 janvier.

Pas de nouveautés dans les salles, ce qui profite aux deux grosses productions familiales ROGUE ONE : A STAR WARS STORY et SING.

ROGUE ONE n'aura franchement pas à rougir comparé au score record de STAR WARS VII ! Le film de science-fiction amasse plus de 64 millions de dollars supplémentaires, soit un remarquable cumul de 440 millions en 18 jours (autour de 700 millions sur la planète). L'inflation est passée par là entre temps, mais aucun film de la trilogie la plus récente n'était parvenue à un tel chiffre. Le supplément 3D aide évidemment...Le budget de prod, hors frais marketing massifs donc, est d'environ 200 millions de dollars.

L'animé SING résiste. Projeté dans plus de 4000 cinémas, il engrange plus de 56 millions de $ ces 4 derniers jours, soit 180 millions en 12 jours. Budget de production estimé à 75 millions.

PASSENGERS complète le top 3. Environ 20.5 millions de recettes de vendredi à lundi, soit 66 millions de recettes en 13 jours. Chiffre qui reste décevant.

A noter le beau parcours du sans doute futur Oscarisé LA LA LAND, qui en est à 37 millions de dollars de recettes à ce jour avec une combinaison de salles faible jusqu'ici (750 cinés ont ce film à l'affiche cette semaine selon boxoifficemojo).