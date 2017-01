Box-office USA : M. Night Shyamalan très loin devant Vin Diesel, indifférence pour The Founder !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2017.

Après le carton du sixième sens, le scénariste et metteur en scène M.Night Shyamalan a déçu plus d'une fois les critiques et le public. Avec parfois des échecs commerciaux, tels A lady in the water et After the earth. Son nouveau film, le thriller SPLIT, semble très bien parti pour figurer dans le tableau de ses succès : visible dans 3.000 cinémas, ce long-métrage engrange déjà 40 millions de dollars de recettes pour ses 3ers jours en salles.

L'autre grosse nouveauté de la semaine, xXx : THE RETURN OF XANDER CAGE est nettement distancée et déçoit. 20 millions de recettes malgré un parc de salles plus élevé. Le budget de prod, hors gros frais marketing, de ce film porté par Vin Diesel est de 85 millions de $ selon boxofficemojo.

Ex leader, HIDDEN FIGURES recule au troisième rang mais continue à très bien se tenir : 16 millions de recettes supplémentaires, soit un cumul de 84 millions. Budget de production estimé à 25 millions.

L'animé SING et la comédie musicale LA LA LAND complètent le top 5 et en sont désormais à 249 et 90 millions de recettes.

Beaucoup plus bas dans le classement, la nouveauté THE FOUNDER. Ce drame avec Michael Keaton conte l'ascension du fondateur de Mac Donald's. Un sujet qui a totalement désintéressé les Américains : seulement 3.8 millions de recettes malgré plus de 1.100 cinés ayant ce film à l'affiche.