Box-office hebdomadaire : aucun film au-dessus de 400.000 entrées, flops pour Jean Reno et Sara Forestier.

Box-office hebdomadaire en France, semaine du mercredi 4 au mardi 10 janvier 2017.

Pour une 4ème et dernière semaine (le film Dalida sera le prochain leader), Rogue One : A Star Wars Story occupe la première place. 395.000 entrées environ soit un très beau cumul de 4.54 millions.

Malgré 5 semaines à l'affiche, la comédie dramatique française Demain, tout commence, avec Omar Sy, est 2ème. Hugo Gélin, le metteur en scène, peut avoir le sourire : 2.57 millions de spectateurs à ce jour.

Podium complété par Passengers avec 317.000 entrées, soit 904.000 en 2 semaines.

Le top 10 ci-dessous : on remarquera les scores riquiqui des nouveautés françaises Faut pas lui dire, avec Jenifer et Camille Chamoux, et Mes trésors, avec Jean Réno et...Camille Chamoux : respectivement 103.000 et 99.000 spectateurs. C'est très maigre !

En dehors du top 10 : indifférence pour Primaire avec Sara Forestier : à peine plus de 80.000 entrées. Quant au documentaire La vallée des loups : 32.500 spectateurs.