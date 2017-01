Box-office hebdo : Rogue One et Vaiana restent solides, Père fils thérapie déçoit.

Box-office hebdomadaire du mercredi 28 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017.

Pour la troisième semaine consécutive, ROGUE ONE : A STAR WARS STORY est en tête. 1 million de spectateurs supplémentaires soit 4.15 millions au total. Outre-Atlantique, c'est un énorme carton : environ 450 millions de dollars de recettes à ce jour !

Et ça va on ne peut mieux également pour l'animé VAIANA des studios Disney, qui reste deuxième : 862.000 tickets vendus. Un superbe cumul de 4.72 millions en 5 semaines. Pour comparaison, ZOOTOPIE, plus gros succès de 2016, a réalisé 4.84 millions d'entrées France.

La troisième marche du podium est occupée par la nouveauté PASSENGERS. Un film de science-fiction qui réalise un démarrage honorable sans être extraordinaire au vu de son imposant budget : près de 587.000 spectateurs.

Remarquable maintien de la comédie dramatique française DEMAIN, TOUT COMMENCE en semaine 4 : encore 515.000 spectateurs soit 2.15 millions en 4 semaines.

Top 5 complété par ASSASSIN'S CREED.

Le reste du classement ci-dessous.