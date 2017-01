Box-office hebdomadaire : Dalida sans éclat, gros échec pour Edouard Baer.

Box-office en France, semaine du mercredi 11 au mardi 17 janvier 2017. Deux nouveautés en tête, mais avec moins de 400.000 entrées.

La grande muraille, film avec Matt Damon et visant avant tout le désormais gros marché chinois, se place en tête avec environ 375.000 spectateurs.

Le biopic Dalida, qui a bénéficié d'un gros plan promo dans les médias, se positionne juste derrière avec un peu moins de 347.000 entrées. Assez médiocre au vu du budget de production.

Malgré déjà 6 semaines à l'affiche, la comédie dramatique Demain, tout commence est encore sur le podium. Le film d'Hugo Gélin, avec Omar Sy, en est à un très beau cumul de 2.81 millions de tickets vendus.

Les oeuvres de science-fiction Rogue One et Passengers complètent le top 5. Respectivement 4.75 millions et 1.1 million d'entrées France.

Du côté des nouveautés, c'est mou pour La mécanique de l'ombre, avec François Cluzet : 125.000 spectateurs. Et c'est carrément cata pour Ouvert la nuit d'Edouard Baer : 62.563 entrées sur la semaine...

Et échecs confirmés pour deux comédies françaises sorties le mercredi 4 janvier : 141.000 spectateurs en 14 jours d'exploitation pour Faut pas lui dire (avec Jenifer) et 133.000 pour Mes trésors (avec Jean Réno).