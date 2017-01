Box-office USA : Rogue One et Hidden Figures ex aequo, Underworld 5 déçoit.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 6 au dimanche 8 janvier 2017.

Encore projeté dans plus de 4.100 cinémas, le carton commercial ROGUE ONE : A STAR WARS STORY est toujours leader alors qu'il termine son déjà 24ème jour en salles. 22 millions de recettes, 477 au total ! Au niveau mondial, on en est à 913 millions de $ soit plus de 4 fois le budget du film (hors énormes frais marketing).

Sorti jusqu'ici de façon limitée, dans une vingtaine de salles, le drame HIDDEN FIGURES est visible dans plus de 2.400 cinés depuis vendredi. Estimation de 21.8 millions de dollars de recettes du 6 au 8 janvier. Le budget de production est d'environ 25 millions de $ selon boxofficemojo.

Le dessin animé SING conserve sa place sur le podium avec pas loin de 20 millions de dollars de recettes. Cumul US de 213 millions en 19 jours. Budget, hors frais marketing, d'environ 75 millions.

La nouveauté UNDERWORLD : BLOOD WARS, sortie dans plus de 3.000 cinémas, ne se classe que 4ème. Moins bon démarrage parmi les 5 films de la saga avec 13 millions de $ de recettes. Budget de production : 35 millions de $.

La comédie musicale LA LA LAND, avec le duo Emma Stone - Ryan Gosling, continue son beau parcours et complète le top 5. Dix millions de recettes supplémentaires soit pas loin de 52 millions depuis sa sortie nord-américaine. Budget de prod évalué à 30 millions de dollars.