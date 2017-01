Boxe : Tony Yoka signe pour 4 ans avec Canal+.

Vivendi et le Groupe Canal annoncent la signature en exclusivité du champion Olympique de boxe Tony Yoka pour une durée de 4 ans.

Tony Yoka, lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi matin : "Canal+ me donne l'opportunité d'accomplir mon rêve, je suis très heureux. (...) J'ai besoin de 3 mois de préparation. Je pense que mon premier combat s'effectuera en mai sur les antennes Canal"

Cyril Hanouna : "On veut mettre plus de boxe à l'antenne et trouver le nouveau Tony Yoka via un programme que l'on va mettre en place".