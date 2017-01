Le Grand Burlesque en direct avec Patrick Sébastien le 11 février sur France 2.

Extravagant, saugrenu, cocasse est la définition de « Burlesque », annonce France 2 à propos de ce divertissement proposé samedi 11 février à 21 heures.

Autour de trois invités d’honneur, Patrick Sébastien présente une nouvelle émission "totalement délirante".

Il sera entouré d’une bande de nouveaux humoristes, la « Donald Troup ». Vous plongerez, est-il communiqué, dans un univers décalé où se succéderont parodies, caméras cachées et performances visuelles.

"Pendant plus de deux heures, Patrick Sébastien, dans un décor cubain festif et coloré, nous propose des surprises, de la musique, de la folie et des fous rires. Le Grand Burlesque, une émission en direct où tout peut arriver !"

Crédit photo © Eric Fougère.