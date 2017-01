Caroline Pilastre gagnante du Grand Casting des Grandes Gueules sur RMC.

Après plus de 1 000 candidatures reçues, du 4 au 15 janvier, et à l’issue de la semaine dernière pendant laquelle les cinq candidats sélectionnés ont passé un test grandeur nature, l’heure du verdict est arrivée !

Alain Marschall, Olivier Truchot et toute l’équipe des Grandes Gueules, sur RMC, ont tranché et ont désigné Caroline Pilastre comme la gagnante du Grand Casting des GG – Saison 2.

Caroline Pilastre, 32 ans, célibataire du côté de Boulogne-Billancourt (92) est militante associative dans le domaine de la déficience visuelle et dans le handicap. Malvoyante depuis l’âge de 13 ans (90% d’invalidité), elle est au chômage et possède le statut de travailleur handicapé. Elle remporte l’édition 2017 du Grand Casting des GG – Saison 2 et signe donc un contrat avec RMC.