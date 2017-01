L'élimination de Christian, candidat qui a marqué l'histoire des 12 coups de midi.

Un événement pour le jeu quotidien Les 12 coups de midi, diffusé 7 jours sur 7 sur TF1, et qui aura peut-être des conséquences sur les prochaines audiences : l'élimination de Christian. Enfin, ne manqueront certainement pas de dire certains téléspectateurs.

Il faut dire que ce père de deux jeunes garçons est arrivé dans le jeu début...juillet 2016 ! Alors sans emploi et avec quelques euros sur son compte. Il repart avec plus de 800.000 euros de gains...

Christian, surnommé le professeur, n'était pas loin de 200 participations à ce programme animé par Jean-Luc Reichmann. Alors que jusqu'ici le record était de...80 participations.

Comme le veut la tradition, Christian, éliminé ce samedi, sera présent dans l'émission diffusée demain, pour recevoir son énorme chèque. Aucun doute qu'il figurera dans le cast de la prochaine spéciale en première partie de soirée.

Jean-Luc Reichmann a posté, sur son compte Facebook, avec quelques heures d'avance sur la diffusion, ce message, histoire d'attirer le téléspectateur ce midi :

"Cher Christian, Après plus de 6 mois d’une aventure qui a bouleversé votre vie à tout jamais, ce samedi 14 Janvier Vous, le plus grand Maître de Midi de l’histoire des 12 COUPS, êtes éliminé. Vous que j'ai surnommé très rapidement « le Professeur » tant j'avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission, êtes devenu le candidat à la plus grande longévité de l’Histoire des Jeux TV. Vous quittez ainsi les 12 Coups après 193 participations et une cagnotte record de 809 392€ que vous avez également fait gagner à nos téléspectateurs ... Ça fait rêver ! Outre cela, votre merveilleuse aventure restera pour tous une très forte émotion de télévision, un moment inoubliable de notre émission. Vous qui, à votre arrivée, n’aspiriez qu’à rendre hommage à votre Maman, fan invétérée de notre rendez-vous, grâce à elle, grâce aux 12 Coups, grâce à TF1, Vous qui n'aviez pas le sou, allez pouvoir à 52 ans manger à votre faim et déguster l'avenir bien plus sereinement avec Robin et Clément vos deux magnifiques enfants."

La date était connue de nombreux internautes, le compte @LeZappeurFou l'ayant révélée il y a de nombreuses semaines.

Crédit photo © David Merle - TF1.