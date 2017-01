Dès lundi prochain à 18h, CNN International lance une nouvelle quotidienne consacrée à l’information financière et économique présentée par Richard Quest, en direct depuis le New York Stock Exchange.

"Quest Express" sera diffusée du lundi au vendredi à 18h sur CNN International. Pendant une demi-heure, Richard Quest expert business de la chaîne, proposera un condensé des récents mouvements des marchés et des dernières actualités liées au monde des affaires.

Le programme sera lancé chaque jour à un horaire stratégique pour l’économie mondiale : entre la fermeture des bourses européennes, l’ouverture de celles de New York, et une journée de travail qui commence pour la Silicon Valley. Les téléspectateurs seront alors amenés à découvrir en quoi les marchés sont liés alors que les bourses sont en pleine ébullition, et comment la richesse qui en découle affecte l’ordre économique mondial.

Cette émission inédite posera le décor de la seconde émission de Richard Quest animée en direct à 22h : "Quest Means Business" qui décrypte en profondeur les grandes tendances des marchés internationaux.

Chaîne visible sur CanalSat Canal 110 ; Numericable Canal 61 ; Free Canal 351 ; Bouygues Telecom Canal 160 ; Orange Canal 171 ; SFR Canal 260 ; Proximus Canal 270 ; Naxoo Canal 80.