Coupe d'Afrique des Nations (CAN) : le guide de L'Équipe, dont le calendrier des matchs.

La Coupe d'Afrique des Nations de football débute ce week-end au Gabon. Seize équipes sont en lice pour remporter le trophée. Une compétition à vivre en France sur beIN Sports, avec dès samedi Gabon - Guinée-Bissau et Burkina Faso - Cameroun.

Le quotidien L’Équipe propose un supplément de 12 pages dans son édition de ce vendredi 13 janvier.

Au sommaire :

- Pierre-Emerick Aubameyang voue une immense admiration à Pierre Aubame, son papa, lui aussi ancien capitaine des Panthères et première grande figure du football gabonais. Récit d’une histoire de famille qui pourrait se prolonger…

- Longtemps critiqué en Côte d’Ivoire, le gardien a permis aux Éléphants de gagner la dernière édition lors de l’épique séance de tirs au but contre le Ghana. Rencontre avec un retraité international dont la vie a basculé en 2015.

- Pour la deuxième fois seulement en sept CAN, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie – dernier vainqueur maghrébin en 2004 – sont présents ensemble en phase finale. Trois spécialistes – Vahid Halilhodzic, Daniel Sanchez et Walid Regragui – analysent leurs forces et faiblesses respectives.

- André Ayew : « Notre génération doit briser le mauvais sort ». Deux fois finaliste de la compétition avec le Ghana, l’ancien joueur de l’OM rêve de marcher dans les pas de son père, Abedi Pelé, vainqueur en 1982.

- La fiche des 16 sélections engagées dans la compétition.

- Le calendrier, le règlement, le palmarès, la carte, les stades, les joueurs de Ligue 1 par sélection.

Les 1ers matchs avec l'horaire français :

samedi 14 à 17h, Gabon - Guinée-Bissau

samedi 14 à 20h, Burkina Faso - Cameroun

dimanche 15 à 17h, Algérie - Zimbabwe

dimanche 15 à 20h, Tunisie - Sénégal

lundi 16 à 17h, Côte d'Ivoire - Togo

lundi 16 à 20h, RD Congo - Maroc