Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau en froid ? Les 2 animateurs démentent (vidéo).

Matthieu Delormeau - Cyril Hanouna, le clash de trop, titrait vendredi l'hebdomadaire people PUBLIC sur sa couv'.

L'animateur de Touche pas à mon poste est revenu sur ce fait hier sur C8.

Quand on voit la Une, on croit qu'on est très fâchés, Matthieu et moi, a souligné Cyril Hanouna. Mais, a-t-il ajouté, ce sont des énormes conneries. "Quand vous lisez l'article à l'intérieur, il n'y a pas une ligne dessus. C'est juste la gaffe que Matthieu a fait et ils ne parlent même pas de moi. Donc, c'était juste pour faire vendre, une fois de plus. N'importe quoi, Matthieu et moi, ça va bien".