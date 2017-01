Damien Chazelle et Drew Barrymore invités de C à vous sur France 5.

Sur France 5 lors de l'émission C à vous, Anne-Sophie Lapix et sa bande reçoivent le vendredi 13 janvier le scénariste et réalisateur américain Damien Chazelle. Il parlera de son dernier film, La La Land, comédie musicale portée par Ryan Gosling et Emma Stone, qui vient de triompher aux Golden Globes et dont la sortie en France est prévue pour le 25 janvier prochain.

Le mercredi 18 janvier en direct, l'équipe de C à vous reçoit Drew Barrymore. Elle vient présenter la nouvelle série de Netflix, disponible dès le 3 février, Santa Clarita Diet, dans laquelle elle tient le rôle principal.