Dans la Russie des Tsars dès ce mardi sur la chaîne Histoire.

Ce mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 janvier à 20h40 sur la chaîne Histoire (groupe TF1) : Dans une trilogie documentaire inédite en France, et diffusée sur la BBC, suivez les traces des Romanov, les souverains les plus puissants de l'histoire européenne moderne avec l'historienne Lucy Worsley.

Une dynastie toute puissante qui a régné pendant plus de 300 ans et qui compte des personnalités extraordinaires : Pierre le Grand, le visionnaire qui a transformé son pays en empire, la Grande Catherine, princesse venue d'Allemagne qui devint la femme la plus puissante du monde, et le dernier Tsar, Nicolas II, un père et mari aimant qui provoqua une révolution.

Derrière les apparences se cache un univers de complots, de trahisons, de scandales et même de meurtres. Malgré leurs efforts pour se placer à l'avant-garde de l'Europe moderne, les Romanov ont échoué à réformer un système qui a maintenu des millions de sujets dans une servitude médiévale. Jusqu'au point de non-retour…

Lucy Worsley est historienne, auteure et conservatrice en chef pour l'association britannique Historic Royal Palaces qui gère notamment Kensington Palace et la Tour de Londres. Depuis 2011, elle a ajouté une corde à son arc en devenant présentatrice d'émissions historiques sur BBC Four, avec un ton captivant... et décapant.