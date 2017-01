Pour la première fois à la télévision, la comédienne et ex chanteuse Line Renaud, 88 ans, a décidé de raconter le lien très puissant qu'elle a tissé pendant une quinzaine d'années avec l'une de ses fans, mythomane.

Une histoire d'emprise et de manipulation qui s'est mal finie, Line Renaud s'en remet tout juste. C'était il y a 4 ans.

C'est avec une grande fragilité mais aussi beaucoup de recul qu'elle s'exprime sur cette histoire. Toujours mesurée, jamais rancunière, la star flouée et abusée raconte, face à Thierry Demaizière.

Témoignage diffusé ce dimanche 8 janvier à la fin du magazine hebdomadaire Spet à Huit sur TF1. Une séquence qui devrait être diffusée vers 19h30.

Une intervention servant de promo au livre Une drôle d'histoire. Un récit publié la semaine prochaine et présenté ainsi :

"La première fois qu'elle apparaît dans sa loge, accompagnée de sa mère, au théâtre du Palais-Royal, Jenny n'a pas dix-sept ans. Sous son bras l'énorme dossier dans lequel, depuis son plus jeune âge, elle colle tous les articles consacrés à son idole. Parmi eux des documents rares, dont Line elle-même a oublié l'existence. Intriguée, émue, Line suit le parcours de cette jeune fille timide et introvertie, elle l'encourage dans ses études, elle décèle son habileté dans le maniement d'Internet et des réseaux sociaux. Puisque Jenny la connaît si bien, pourquoi ne deviendrait-elle pas un jour la dépositaire de ses archives ? Dix ans ont passé, l'ado maladroite a laissé la place a une jeune femme ambitieuse et déterminée. Jenny veut devenir l'unique, l'indispensable auprès de Line. C'est le début d'une incroyable supercherie. Pour plaire à sa star, Jenny s'invente une vie secrète, un héritage extraordinaire. Afin de mettre à l'écart son entourage, pour capter seule son amour, elle se perd dans une mythomanie sans issue. Quatre ans plus tard, Line s'interroge. Comment s'est-elle laissée entraîner dans cet engrenage ? Pourquoi ses proches, si attentifs à la protéger, n'ont-il jamais conçu le moindre doute ? Qui était réellement Jenny ?"