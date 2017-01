De la boxe en direct les 11 et 18 février en première partie de soirée sur France Ô.

Après le très bel engouement suscité lors des Jeux Olympiques de Rio, avec notamment les 7 millions de téléspectateurs présents devant la Finale de Tony Yoka et les 6 médailles glanées par l'Equipe de France, la boxe fait son grand retour sur les antennes de France Télévisions, avec deux soirées de boxe amateur / olympique à vivre en direct sur France Ô les samedis 11 et 18 février à 20h50.

Premier grand rendez-vous national de l’année, les Championnats de France Elite Seniors Hommes et Femmes permettront notamment de commencer à découvrir celles et ceux qui composeront les Equipes de France pour l’Olympiade 2017-2020.

Pour la première fois depuis les années 60-70 et des diffusions intervenues à l’époque…..sur Antenne 2, ces Finales nationales seront à vivre en direct et en clair à la télévision, grâce au partenariat exclusif conclu entre la Fédération Française de Boxe et France Télévisions.

Les Finales des Championnats de France Elite de boxe féminine désigneront (dans les différentes catégories) les 7 Championnes de France Elite 2017. Les Finales des Championnats de France Elite de boxe masculine décerneront quant à elles (dans les différentes catégories) les 10 titres de Champion de France Elite 2017. Pour ces deux grandes soirées de boxe à vivre sur France Ô (et en simultané sur le site et les applications francetvsport), Arnaud Romera, voix de la boxe sur France Télévisions, sera aux commentaires, accompagné de Sarah Ourahmoune (vice-championne olympique en 51 kg) le 11 février pour les Finales féminines et de Souleymane Cissokho (médaillé de bronze en -69 kg et capitaine de la #TeamSolide pendant les Jeux) le 18 février pour les Finales masculines.