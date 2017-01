Découvrez les 15 concurrents de la nouvelle saison de Top Chef (partie 1).

Ci-dessus, de gauche à droite :

MARION LEFEBVRE / 28 ANS, AIX-EN-PROVENCE

CHEF À DOMICILE

Mannequin photo sollicitée par de grandes agences, Marion choisit finalement une carrière derrière les fourneaux. Elle tient sa passion pour la cuisine de son grand père. Maître Boucher, il a transmis à Marion son savoir-faire culinaire et son amour des bons produits. Après 10 années en tant que seconde de cuisine dans des restaurants étoilés, récemment passée Chef de cuisine, elle décide de lancer son propre établissement à Aix-en-Provence avec son conjoint. Du haut de son mètre 80, Marion a toujours dû se battre contre les stéréotypes et prouver que derrière son physique de mannequin, il y avait une cuisinière hors pair, minutieuse et sensible.

GUILLAUME SANCHEZ / 26 ANS, PARIS

CHEF GÉRANT DU “NOMOS”. Restaurant Gastronomique. 15 rue André del Sarte, 75018 Paris.

Une personnalité de feu, un look rock n’ roll, des tatouages jusque sur le visage… A l’origine, Guillaume Sanchez est un chef pâtissier réputé : double médaillé du concours des Meilleurs apprentis de France, il a œuvré plus de 10 ans dans les plus grandes maisons (Ladurée, Dalloyau, Pierre Hermé…). En 2015, il décide d’ouvrir un restaurant sur un coup de tête sans aucune formation en salé. Très vite c’est la réussite : en moins d’un an, il est nommé “talent de l’année” dans le Gault et Millau et son restaurant affiche complet. Pour lui, chaque plat est “un point de vue”. En cuisine il aime improviser et dérouter avec des alliages surprenants. Ce surdoué atypique se revendique de la nouvelle génération qui veut donner un coup de fouet à la cuisine française !

KELLY RANGAMA / 28 ANS, PUTEAUX

CHEF DU RESTAURANT “LE BOUTARY”. Restaurant gastronomique. 25 rue Mazarine, 75006 Paris.

Kelly est originaire de l’île de la Réunion, elle y a vécu jusqu’à ses 17 ans. C’est son père avec qui elle préparait les repas du dimanche, qui lui a transmis sa passion pour la cuisine. Après 10 ans dans le milieu de la restauration, elle est aujourd’hui chef dans un restaurant gastronomique. Kelly est une compétitrice dans l’âme et rêve de remporter “Top Chef” pour représenter la Réunion d’un point de vue culinaire et devenir la fierté de l’île. Créative et technique, elle revendique une cuisine aux touches féminines dans le plus grand respect des classiques de la gastronomie française avec une note épicée et colorée en hommage à son père.

MAXIMILIEN DIENST / 23 ANS, MARLOIE (BELGIQUE)

CHEF DE CUISINE “LES PIEDS DANS LE PLAT”. Restaurant 1 étoile Michelin. Rue du centre 3, 6990 Hotton, Belgique. “

Plus jeune étoilé de Belgique, Maximilien n’est pas du genre à tourner “7 fois sa langue avant de parler”. Ce provocateur est sans filtre autant en cuisine que dans la vie ! Il travaille à quatre mains avec son père dans leur restaurant en Belgique, et ont ensemble remporté 1 étoile, ce qui fait de Maximilien le plus jeune chef étoilé de Belgique. Il définit sa cuisine comme une cuisine de Bistrot de campagne gastronomique. Très mauvais perdant, Maximilien veut à tout prix gagner “Top Chef” et attention, il ne donnera pas sa place à quelqu’un d’autre.