Découvrez les 15 concurrents de saison 8 de Top Chef (seconde partie).

Deuxième et dernière partie pour la présentation des 15 participants à Top Chef 2017. Une saison 8 qui débute le 25 janvier prochain sur M6. La saison 7 a pour rappel réuni en moyenne chaque lundi, 3.3 millions de téléspectateurs, soit 100 000 téléspectateurs de plus que lors de la saison précédente, et jusqu’à 3.7 millions de téléspectateurs lors de la finale. 14% de part d'audience auprès de l’ensemble du public et 22% auprès des femmes responsables des achats -50 ans, ce qui a permis à M6 de se classer leader auprès de ce public à 4 reprises.

Ci-dessus, de gauche à droite : THOMAS LETOURNEUR / 29 ANS, MEUDON CHEF PRIVÉ DE DIRECTION. Cuisine gastronomique. Thomas a grandi dans les cuisines de son père, restaurateur à Versailles. Mais n’ayant pas la même cuisine que son père - la sienne étant plus épurée - il n’a jamais voulu reprendre le restaurant familial. Il compte se battre jusqu’au bout pour atteindre la finale, et espère que sa délicatesse et sa créativité séduiront le jury. Thomas travaille une cuisine française modernisée. C’est un jeune chef charmeur et contemporain à la cuisine inventive, brute et féminine qui a connu les grandes maisons et l’exigence d’une clientèle de luxe. Très ambitieux, il souhaite ouvrir bientôt son restaurant et décrocher des étoiles. MICKAEL RISS / 23 ANS, ST SORLIN-EN-VALLOIRE CHEF DE CUISINE “L’AUBERGE DU MOULIN”. Cuisine semi-gastronomique. 15 place des Gauds, Le Moulin, 26210 Saint-Sorlin-en-Valloire. D’un tempérament blagueur, Mickaël a une énergie à revendre et évacue son stress avec des blagues. Désormais, il veut se tester et prendre des risques pour se démarquer des autres. L’envie de devenir un grand chef est très forte chez cette tête brûlée qui n’a peur de rien, ni de personne. Sa cuisine est semi-gastronomique, simple et efficace, il porte un soin tout particulier à peaufiner ses dressages. CARL DUTTING / 30 ANS, LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE LE GAGNANT D’“OBJECTIF TOP CHEF 2016” MANAGER D’UN MAGASIN DE VÊTEMENTS ET COMMIS DU RESTAURANT “L’INTEMPORELLE”. Cuisine semi-gastronomique 484 avenue de la République, 06550 La Roquette-sur-Siagne. Après une formation d’un an chez Ferrandi, il déménage dans le Sud avec sa famille. Faute de trouver du travail en cuisine, il devient responsable d’un magasin de vêtements mais travaille néanmoins dans la cuisine d’un restaurant en extra tous les week-ends. Sa victoire dans “Objectif Top Chef” lui a permis de prendre confiance en lui. Désormais il n’a plus aucun doute, sa place est en cuisine ! Très motivé, il espère séduire une nouvelle fois le jury avec sa cuisine traditionnelle de style bistronomie.