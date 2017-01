Dernier inédit du Sang de la vigne ce soir : Pierre Arditi ne comprend pas l'arrêt de ce succès.

Vers 21 heures ce samedi 21 janvier, France 3 programme le téléfilm français inédit Crise aiguë dans les graves. Issu de la série Le sang de la vigne.

Ultime épisode d'une série dont le succès ne se dément pourtant pas ! Entre 3.8 et 3.9 millions de téléspectateurs pour les précédents inédits les 7 et 14 janvier.

L'arrêt est une décision de la chaîne, ce n’est pas moi qui arrête, révéle Pierre Arditi dans le quotidien Le Parisien. "C’est un mystère pour moi. Manifestement ils voulaient passer à autre chose… Ça me fait un pincement au cœur, j’aurais bien fait quelques épisodes de plus. Mais je ne suis pas fâché avec la chaîne."

Celui qui incarne le héros principal du Sang de la vigne, le personnage Benjamin Lebel, ajoute que le danger d’une série, c’est de tourner en rond et de raconter toujours la même histoire. "Là, ce n’est pas le cas. Et puis on fait voyager les téléspectateurs, on les prend par la main et on les emmène en vacances".

Anne Holmes, directrice de la fiction de France 3, interrogée elle aussi dans Le Parisien, souligne que cela fait sept ans que la série est à l’antenne, "il faut qu’on se renouvelle. Nous avons jugé que c’était le moment de s’arrêter parce qu’on préfère finir sur un succès".

A propos de l'épisode de ce soir : D'après le roman de Jean - Pierre Alaux et Noël Balen. Réalisé par Marc Riviere. Scénario de Christiane Lebrima et Marc Roux. Avec : Pierre Arditi, Catherine Demaiffe, Yoan Denaive, Anouk Grinberg, Catherine Arditi, Eric Prat...

Benjamin Lebel accepte la proposition de Georges Gimonprez, un important négociant bordelais, à propos d'un projet d’implantation d’un domaine viticole en Chine. Benjamin est séduit par la personnalité de Georges, un autodidacte qui s’est révélé au fil des années un amoureux du vin, fin dégustateur et excellent vigneron. Pourtant peu lui reconnaissent ses talents ... Mais Georges décède brutalement d’une crise cardiaque. L'homme aurait été empoisonné au cours de dégustations d'échantillons de vins. Avec l’aide de Mathilde et Silvère, ses nouveaux associés, Benjamin s’immerge dans les méandres du groupe " G.G ", au sein duquel collaborent la sœur et le neveu du défunt, Hélène et Aymeric Cardonet, ce dernier étant le directeur général de la société...

