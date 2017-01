Annonce effectuée hier soir et relayée par le compte Twitter officiel de la série : dernière saison pour Peter Capaldi dans Doctor Who, une fiction qui connaît un énorme succès outre-Manche et qui est bien moins exposée en France.

Comme le rappelle Variety, le comédien est le 4ème à endosser le rôle depuis la relance de Doctor Who en 2005 par la BBC. Il succédait à Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith.