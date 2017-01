Diffusion dans la nuit de dimanche du Royal Rumble avec Bill Goldberg, The Undertaker, John Cena.

Pour les nombreux amateurs de catch US : place au Royal Rumble ! Une bonne vieille bagarre générale qui ouvre depuis 30 ans la saison des pay-per-views de la WWE.

Pour cette nouvelle édition, diffusée dans la nuit de ce dimanche à lundi à partir de 1h10 sur AB1, 30 catcheurs vont en découdre sur la scène de l’Alamodome de San Antonio au Texas. À la fin, un seul d’entre eux sortira vainqueur. Un seul gravera son nom dans l’histoire et obtiendra son ticket pour le show des Immortels, Wrestlemania.

Un événement commenté par Christophe Agius et Philippe Chereau en direct des États-Unis.

La règle du Royal Rumble : Deux Superstars débutent sur le ring, puis un nouvel adversaire rejoint la bataille toutes les 90 secondes. Le dernier catcheur sur le ring est déclaré vainqueur. Cette nouvelle édition est marquée par la présence de la légende Goldberg. Après un retour fracassant en novembre dernier lors des Survivor Series, « Da Man » en veut plus et rêve désormais d’un sacre à Wrestlemania. Sur son chemin se dressent 29 Superstars avec la même ambition comme The Undertaker et surtout Brock Lesnar, avide de revanche, après son humiliante défaite contre Goldberg.

Le vrai visage de cette dernière décennie de la WWE, c’est lui et pour rétablir cette vérité, John Cena défie l’actuel Champion de la WWE, A.J. Styles, l’homme qui l’avait déjà empêché d’écrire l’histoire quelques mois plus tôt à WWE No Mercy. John Cena vise le record de 16 titres mondiaux qui lui permettra d’égaler Ric Flair.

Et aussi Kevin Owens vs. Roman Reigns, Charlotte Flair vs. Bayley, Rich Swann vs. Neville.