Dispositif spécial sur TF1 et LCI pour Le Grand Prix d'Amérique.

Dimanche 29 janvier, les 18 meilleurs trotteurs mondiaux s’affronteront à Paris-Vincennes, sur une distance classique de 2 700 mètres, en quête du titre de Champion du Monde de trot attelé.

Dès 15h30, vivez cette course d’exception en direct sur LCI, dans une édition spéciale d’une heure présentée par Rebecca Fitoussi avec à ses côtés, Franck Pinchinat, et, sur place, Samuel Marchesseau, deux journalistes spécialistes des courses de chevaux et Marlène Seguin.

Le 95ème Prix d’Amérique Opodo, sera également à suivre en direct dès 16h sur TF1. Denis Brogniart et Vincent Lahalle, journaliste spécialiste des courses de chevaux, commenteront cette course mythique, créé en 1920 en hommage à l’aide américaine accordée à la France pendant la 1ère Guerre Mondiale.

Quarante mille spectateurs sont attendus sur place pour assister à rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport hippique. Visible dans 35 pays sur 4 continents, cette course d’exception est également la plus jouée par les parieurs chaque année en France, avec un total d'environ 40 millions d’euros misés. Course au trot la mieux dotée en France, c’est aussi la course la plus riche au monde dans cette discipline, avec 1 million d’euros de dotation.

Crédit photo © Frédéric Berthet - TF1.