Document inédit consacré à Jean-Luc Mélenchon lundi 30 janvier à 21 heures sur France 3.

Un documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette sera diffusé lundi 30 janvier à 20h55 sur France 3 : Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui avance à contre-courant.

Les uns l’accueillent comme le sauveur de la gauche, l’héritier de Jaurès et de Mitterrand. Les autres le présentent comme la réincarnation de l’homme au couteau entre les dents, au mieux Robespierre, au pire Attila. Dix fois, cent fois, on l’a entendu se plaindre des médias et de la façon dont ils parlaient de lui : " On me caricature, on déforme mes propos, prenez la peine d e m’écouter vraiment ! ". Du coup, Gérard Miller est allé le voir et lui a dit : " Très bien, je vais réaliser un film sur vous. Je vous écouterai vraiment, mais vous, vous répondrez à toutes mes questions et vous me laisserez filmer ce que je veux, sans q u’aucune porte ne me soit fermée."

Jean - Luc Mélenchon a dit oui, et c’est ce qui a donné envie à Gérard Miller et Anaïs Feuillette de faire ce film. Le suivre pendant plusieurs mois, l’interroger, le regarder agir, ne rien cacher de ce qui en lui séduit ou au contraire inquiète, et tenter de répondre à cette question : et si Jean-Luc Mélenchon devenait le 8ème président de la Vème République ?

Les intervenants :

Jean-Luc Mélenchon, candidat à l’élection présidentielle pour la France insoumise

Lilian Alemagna, auteur de " Mélenchon le plébéien "

Christophe Barbier, éditorialiste à l’Express

Lionel Borriello, ancien responsable CGT d’Arcelor Mittal F lorange

Sophia Chirikou, directrice de communication de la France insoumise

Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon

Pierre-Antoine Delhommais, éditorialiste au Point

Alain Duhamel, éditorialiste à RTL

Mathias Enthoven, responsable digital de la France Insoumise

Charlotte Girard, coordinatrice du programme de la France Insoumise

Philippe Juraver, responsable des relations avec les syndicats pour la France insoumise

Liêm Hoang-Ngoc, économiste de la France Insoumise

Marion Lagardère, auteure de " Il est comment Mélenchon en vrai ? "

Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre, sénatrice de Paris - Parti socialiste

Yvan Le Bolloc'h, acteur et musicien

Bernard Pignerol

Danielle Simonnet, conseillère municipale de Paris, coordinatrice du Parti de gauche

Henri Weber, membre du bureau national du Parti socialiste