Document inédit le 26 janvier : Canal de Suez, chantier de l'extrême.

Reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, le canal traversant l’isthme de Suez est un véritable défi technique qui remonte à l’Antiquité. Depuis son ouverture à la navigation en 1869, le canal de Suez n’a eu de cesse de s’agrandir afin de s’adapter à l’augmentation du trafic et à la taille des navires. 18 000 navires l'empruntent chaque année, ces géants des mers qui peuvent atteindre jusqu'à 400 mètres de long transportent 240 millions de tonnes de marchandises.

En 2014, le président égyptien a lancé un programme d’extension extraordinaire. Une voie parallèle d’une longueur de 72 kilomètres a été construite et le canal a été doublé dans sa largeur sur 37 kilomètres. En moins d'un an, 500 millions de mètres cubes de sable et de terre ont été dragués par des engins venus du monde entier.

A l'aide d'images 3D inédites, un documentaire inédit diffusé jeudi 26 janvier à 20h50 sur RMC Découverte explique le fonctionnement de ces aspirateurs des mers qui ont permis au canal de passer de 8 à 24 mètres de profondeur.

Le film de Johanna Gauterie revient également sur les méthodes de construction à la naissance du projet en 1859, véritable chantier de l'extrême dans une région où tout doit être amené sur place: matériels, eau douce et main d'oeuvre.