Document inédit sur le mouvement Nuit debout, diffusé sur France 5.

Pendant plus de quatre mois, ils se sont assis le soir venu place de la République à Paris. Une foule d’anonymes d’habitude silencieux, venus partager leurs colères et leurs idéaux. Avec leur étendard au nom de « Nuit debout », ces citoyens ont partagé la même envie : refonder la politique loin des partis établis, reprendre en main leur destin... se remettre enfin DEBOUT.

Un réveil citoyen spontané né un 31 mars de la colère contre la loi El Khomri, qui a surpris par son ampleur. Alors que des milliers de Français se remettaient debout, l’agitation de la République a résonné jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Encensé, décrié, tout le monde a entendu parler du mouvement « Nuit debout » mais personne n’est parvenu à lui donner un visage.

D’où est partie cette révolte populaire ? Quel sens lui donner ? Qui se cachait derrière ce mouvement « horizontal » sans leader ? Comment le mouvement est-il tombé dans les pièges des débordements et des violences avant de s’éteindre l’été venu ? A-t-on assisté à un feu de paille ou à la naissance d’un nouveau mouvement plus profond, à l’image de Occupy Wall Street ou des indignés espagnols ?

Dans un documentaire inédit diffusé mardi 17 janvier à 20h50 sur France 5, des personnalités de premier plan s’expriment pour la première fois sur ces quatre mois de révolte populaire. La ministre Myriam El Khomri, qui s’est retrouvée en première ligne de la contestation mais aussi le réalisateur François Ruffin et l’universitaire Frédéric Lordon qui ensemble ont allumé la mèche du premier mouvement d'occupation de place de la Vème République.

Pendant 100 jours et 100 nuits, Sylvain Louvet et Aude Favre ont plongé au cœur de ce mouvement social d’un nouveau genre, partageant de l’intérieur les rêves, les victoires et les échecs de ceux qui l’ont construit. Ce film en immersion permet de mettre des visages sur ce mouvement protéiforme, complexe, resté insaisissable pour beaucoup.

Une production Upside.

Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat avec ses invités.

Crédit photo © Upside Télévision.