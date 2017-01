Du 5 au 12 mars, France 3 proposera de vivre chaque jour en direct Paris-Nice.

Du dimanche 5 mars au dimanche 12 mars, France 3 proposera de vivre chaque jour en direct la 75ème édition de Paris-Nice, la « Course au soleil », première grande course par étapes de la saison.

A noter deux arrivées au sommet : le mercredi 8 mars avec l’ascension du Mont Brouilly lors du contre-la-montre de la 4ème étape et le samedi 11 mars avec le Col de la Couillole (pour l’arrivée la plus haute de l’histoire de l’épreuve) lors de la 7ème et avant-dernière étape.

Etape 1 : Bois d'Arcy Dimanche 5 mars à partir de 15h20.

Etape 2 : Rochefort en Yvelines / Amilly Lundi 6 mars à partir de 15h25.

Etape 3 : Chablis / Chalon sur Saône Mardi 7 mars à partir de 15h25.

Etape 4 : Beaujeu / Mont Brouilly Mercredi 8 mars à partir de 15h25.

Etape 5 : Quincié en Beaujolais / Bourg de Péage Jeudi 9 mars à partir de 15h25.

Etape 6 : Aubagne / Fayence Vendredi 10 mars à partir de 15h25.

Etape 7 : Nice / Col de la Couillole Samedi 11 mars à partir de 16h15.

Etape 8 : Nice / Nice Dimanche 12 mars à partir de 15h10.

Au total, ce sont 1229,5 km que devront parcourir les concurrents pour décrocher la victoire.

Les commentaires de cette édition 2017 de Paris-Nice seront assurés par Thierry Adam et Laurent Jalabert ainsi que Nicolas Geay en moto au cœur de la course.

Crédit photo Tour de France © Christophe Russeil - France Télévisions.