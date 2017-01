Ellen Page propose un tour du monde des cultures LGBTQ dès ce mardi dans Gaycation.

En compagnie de son meilleur ami Ian Daniel, l’actrice américaine Ellen Page (« Juno », « Inception », « Free Love »), qui a annoncé son homosexualité publiquement en février 2014, part découvrir les cultures LGBTQ* du monde entier. Du Japon au Brésil, ils vont explorer les multiples expériences LGBTQ grâce à de belles rencontres, témoignages de combats les plus durs et des victoires les plus belles.

A partir de ce mardi 10 janvier (et jusqu'au 31 de ce mois) à 21 heures sur la chaîne VICELAND, nouvelle venue dans les offres Canal.

Episode 1 : Ellen et Ian se rendent au Brésil, premier pays d’Amérique latine à avoir légalisé le mariage entre personnes de même sexe ainsi que l’adoption par un couple de personnes de même sexe. Pour autant, le pays compte le plus haut taux d’homicide sur les personnes LGBT.

Episode 2 : Ellen et Ian se rendent en Jamaïque. Ils vont explorer comment l’héritage colonial impacte la communauté homosexuelle et comment celle-ci est vue à travers les mouvements culturels emblématiques du pays : la musique dance hall et la philosophie Rastafari.

Episode 3 : De l’Iowa à New York, Ellen et Ian parcourent leur pays - les Etats-Unis - afin d’explorer les hauts et les bas du mouvement LGBTQ. Entre fondamentalisme religieux et droits pour les homosexuels, ils découvrent un pays à deux vitesses.

Episode 4 : Ellen et Ian se rendent au Japon. Là-bas, les quartiers gays existent tout comme les mangas gays. Pour autant, le mariage entre personnes de même sexe est interdit et aucune loi n’existe pour protéger la communauté LGBTQ.

* "lesbian, gay, bisexual, transgendered or queer"