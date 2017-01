Elles chantaient entre deux Guerres : document inédit le 31 janvier.

Du crépuscule du 19ème siècle au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la chanson réaliste a occupé une place inédite dans l’Histoire de la chanson française.

Quelques hommes mais plus particulièrement des femmes, des chanteuses, ont marqué ces années d’une empreinte indéfectible et créé l’interprétation, la dramaturgie, la scénographie, et la mise en scène ! Elles s’appelaient Fréhel, Damia, Berthe Silva, Suzy Solidor et plus tard, Edith Piaf.

Dans un documentaire inédit programmé le mardi 31 janvier à 20h40 sur la chaîne Histoire, nous découvrons que le récit de leurs chansons et l’histoire de leur vie sont une seule et même chose.

De nombreux intervenants dont Michel Field (journaliste, écrivain), Martin Penet (historien de la chanson), Dominique Misslin (éditeur de la musique), Francesco Rapazzani (écrivain et biographe de Damia), Joëlle-Andrée Deniot (sociologue de la chanson et de l'art, professeure émérite à l'Université de Nantes) ou encore Christophe Bourseiller (écrivain et homme de radio) racontent comment Edith Piaf, Fréhel, Damia, Nitta-Jo ou Berthe Silva, ont mêlé leurs vies aux chansons, pour toujours.

Crédit photo © Histoire.