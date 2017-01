En salles dès ce mercredi : xXx Reactivated, avec Vin Diesel.

En salles dès ce mercredi 18 janvier : le film d'action xXx Reactivated.

Xander Cage (Vin Diesel), sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d’experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde.

Un film de D.J. Caruso.

Avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Toni Collette, Nina Dobrev, Ruby Rose.