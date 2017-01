Enquête sur France 2 : Otages d'Arlit, pourquoi la France a retardé leur libération ?

Une équipe d'Envoyé Spécial a enquêté pendant plus d'un an sur les dessous d'une affaire d'État : les tractations autour de la libération des otages d’Arlit et le lien avec l’assassinat des journalistes de RFI.

Enlevés au Mali en septembre 2010 et relâchés en octobre 2013, les otages auraient-ils pu retrouver leur famille beaucoup plus tôt ? Ce reportage va vous révéler comment l'Elysée a retardé à de nombreuses reprises leur libération sous la présidence de Nicolas Sarkozy puis celle de François Hollande, en raison de luttes de pouvoir et d'intérêts financiers au plus haut niveau de la machine d'État. Le destin des otages pris au piège du business autour leurs rançons.

Concurrence entre négociateurs, diplomatie parallèle, détournement de rançons et françafrique : cette enquête nous conduira jusqu’à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes de RFI enlevés puis assassinés quelques jours après la libération des otages d'Arlit.

Un sujet de Michel Despratx, Geoffrey Livolsi, Antoine Husser, Loup Krikorian et Marielle Krouk, diffusé jeudi 26 janvier en première partie de soirée sur France 2.

Un rendez-vous présenté par Elise Lucet.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.