Épisode 2 de Top Chef, le 1er février : Saint-Tropez, trompe-l'oeil et élimination.

Épisode 2 de la saison 8 de Top Chef le mercredi 1er février à 21h sur M6. Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Deuxième semaine du plus grand concours de cuisine réservé́ aux professionnels pour les 12 candidats encore en compétition.

Dans cet épisode, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran sont chacun à la tête d’une brigade de 4 candidats qu’ils ont eux-mêmes sélectionnés durant la 1ère semaine du concours.

Pour la première épreuve, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran, chacun accompagné de 2 de leurs candidats, se rendent à Saint-Tropez, fief d’Arnaud Donckele, le plus jeune chef triplement étoilé de France. Ils devront rivaliser de créativité pour sublimer l’un des 3 produits de la mer suivants : la sardine, le loup et le calamar. Et pour la première fois, c’est aux chefs de sélectionner les produits dans le garde-manger : pour rapporter le meilleur panier à leur brigade, ils seront prêts à tout ! Au terme de l’épreuve, un choix cornélien attend les Chefs : ils ne pourront choisir qu’un seul de leur candidat pour être dégusté par Arnaud Donckele. Seuls 2 candidats seront qualifiés pour la suite du concours, les autres iront en dernière chance.

Pour la deuxième épreuve, 2 membres de chaque brigade s’affrontent sur l’un des thèmes les plus redoutés de Top Chef : le Trompe-l’œil ! Ils seront jugés par le spécialiste : Yann Brys, Chef pâtissier Meilleur Ouvrier de France, responsable de la création de la plus ancienne maison de gastronomie française. Une fois de plus, les chefs de brigade épauleront leurs candidats et les pousseront à se dépasser pour des créations toujours plus techniques et créatives. Chaque chef ne pourra envoyer en dégustation qu’un seul des 2 candidats de sa brigade, celui qui aura fait le meilleur trompe-l’œil. A la fin de l’épreuve, Yann Brys sélectionnera les deux meilleures assiettes, les autres iront directement en dernière chance.

8 candidats s’affronteront en dernière chance. Ils seront jugés à l’aveugle par Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean François Piège. Le thème du jour : Le mono produit. A partir d’un fruit ou d’un légume, les candidats devront créer un plat d’exception ! A eux d’avoir la bonne idée et la bonne technique pour séduire le jury. Les chefs goûteront les plats à l’aveugle… et désigneront le moins bon. Ainsi sans le savoir, l’un des chefs éliminera définitivement un de ses propres candidats.