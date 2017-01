L'annonce ce mardi des nominations des Oscars 2017.

Annonce des nominations des Oscars ce mardi 24 janvier 2017. La cérémonie, 89ème du nom, aura lieu le 26 février. Retransmise sur ABC aux États-Unis et sur Canal+ en France, avec Jimmy Kimmel pour hôte.

Parmi les catégories reines, la meilleure comédienne. La Française Isabelle Huppert, bombardée de prix internationaux cet hiver - dont encore 2 le week-end dernier outre-Manche - a de très grandes chances de figurer dans la Short List. Mais celle qui a remporté le Golden Globe pour sa prestation dans Elle sera loin d'être favorite pour faire aussi bien que Marion Cotillard face à Emma Stone dans La La Land et Natalie Portman dans Jackie. Autre candidate probable pour la statuette : Amy Adams dans Arrival.

Pour les interprètes masculins, impossible d'imaginer des nominations sans Casey Affleck royal dans Manchester by the Sea et Ryan Gosling dans La La Land. Parmi les autres prétendants, logiquement : Denzel Washington pour Fences et Andrew Garfield pour Hacksaw Ridge. Voire Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals).

Du côté du meilleur film, le trophée se disputera très certainement entre La La Land, Moonlight, Manchester by the sea et Lion. Parmi les outsiders, Arrival et Hidden Figures.

Pour la mise en scène, Damien Chazelle pour La La Land, Denis Villeneuve pour Arrival, Barry Jenkins pour Moonlight seront sans nul doute dans la liste des 5 nommés. Et pourquoi pas le come-back de Mel Gibson, pour Hacksaw Ridge ?

Annonce des nominations dans le courant de l'après-midi !