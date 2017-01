Finale du Mondial de handball ce dimanche : les dispositifs de TF1, beIN Sports et RMC.

Très grosse part d'audience attendue en fin d'après-midi sur TF1 ce dimanche. La Une diffuse en direct la finale du mondial de handball, opposant l'équipe de France à celle de Norvège. Portés par le public de Bercy, les Bleus seront favoris de cette rencontre qui sera également à suivre sur beIN Sports et RMC.

Dispositif TF1.

16h15 :Avant la Finale avec l'équipe de France, Denis Brogniart reçoit de nombreux invités pour faire vivre cet évènement, en direct de Paris, à l'AccorHotels Arena.

17h15 :Finale du 25e championnat du monde masculin, commentée par Grégoire Margotton et Philippe Gardent.

Dispositif beIN Sports.

13h30 : prise d'antenne en direct de l'AccorHotels Arena.

14h : retour sur les derniers matchs des Bleus, en long format.

16h : documentaire exclusif, A la conquête du monde. Avec les Bleus.

16h30 : avant-match, nombreux invités.

17h20 : la finale ; coup d'envoi à 17h30.

Dispositif RMC Sport.

De 11h à 13h dans les « Grandes Gueules du Sport » : les dernières informations avec Olivier Girault, Daniel Costantini, membre de la dream team Handball de RMC et Bruno Martini, double champion du monde de handball.

De 14h à 20h dans « Intégrale Sport » avec Loic Briley et Christophe Cessieux : les coulisses de la finale, l’ambiance des supporteurs, la présentation des équipes, le coup d’envoi de la rencontre à 17h30 à suivre en direct avec Daniel Costantini, Xavier Barachet et Antoine Arlot et les premières réactions des joueurs.