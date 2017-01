France 3 rend hommage en février au chef d'orchestre Georges Prêtre.

France 3 annonce avoir décidé de rendre hommage au chef d’orchestre français, de renommée internationale, Georges Prêtre, récemment disparu, à travers deux rendez-vous: le 1er février au cours des Victoires de la Musique Classique à 20h55 en direct depuis l'Auditorium de Radio France et le 11 février dans son émission hebdomadaire consacrée au spectacle vivant "Appassionata".

Georges Prêtre appartenait à cette grand lignée de chefs d’orchestre mondialement connu et qui portait haut la culture française. Il a dirigé tous les grands orchestres et s’est produit sur les scènes les plus réputées à travers le monde : Scala de Milan, Opéra de Paris, Metropolitan Opera de New-York, Philharmonique de Vienne, de Londres, etc... Il était également le chef d’orchestre préféré d’une certaine... Maria Callas.

1er février : Les Victoires de la Musique Classique. La 24ème édition de la cérémonie sera diffusée en direct depuis l’Auditorium de Radio France. Une séquence entière sera consacrée à Georges Prêtre, notamment avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France qu’il a dirigé.

11 février : « Appassionata ». L'émission hebdomadaire consacrée au spectacle vivant diffusera "Cavalleria Rusticana" de Pietro Mascagni enregistré en août 2009 aux Chorégies d’Orange, avec l’Orchestre National de France dirigé par Georges Prêtre, et interprété par un couple d’opéra particulièrement aimé du grand public, Roberto Alagna et Béatrice Uria Monzon.