Franceinfo en direct de Washington à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Donald Trump.

A l’occasion de la cérémonie d’investiture du nouveau Président des Etat-Unis, toute la rédaction de franceinfo est mobilisée pour faire vivre cette journée historique sur toutes ses antennes. Vendredi 20 janvier, franceinfo délocalise ses studios au cœur de Washington D.C.

RADIO :

Dès 7h, Fabienne Sintes, ancienne correspondante de Radio France aux Etats-unis, présente sa matinale depuis la capitale fédérale, avec Thomas Snégaroff, chroniqueur, historien spécialiste des Etats-Unis, puis, jusqu’au lendemain matin, avec la rédaction de franceinfo et les envoyés spéciaux sur place : décryptages, analyses et reportages avec de nombreux invités : rétrospectives des investitures et discours, témoignages des partisans républicains et de l’opposition démocrate...

> Le « 7h/9h » de Fabienne Sintes Dès 7h, Fabienne Sintes présente sa matinale depuis un des restaurants emblématiques de Washington, le « Ben’s Chili Bowl » avec entre autres à ses côtés : Thomas Snégaroff, chroniqueur, historien spécialiste des Etats-Unis, Jérôme Cartillier, correspondant permanent de l’AFP à la Maison Blanche.

> Dès 16h et jusqu’à minuit, édition spéciale en direct du Capitole avec Fabienne Sintes La cérémonie d’investiture à suivre en direct : expertises et commentaires avec Thomas Snégaroff, chroniqueur, historien spécialiste des Etats-Unis, Grégoire Lecalot, reporter, Franck Mathevon, journaliste au service monde, Frédéric Carbonne, correspondant permanent de Radio France aux Etats-Unis… Puis, en direct dès 23h, la parade du 45ème Président des Etats-Unis.

TV :

Franceinfo se mobilise pour diffuser en direct à partir de 17h la cérémonie d'investiture du 45e Président des Etats-Unis et proposer des Editions spéciales pour faire vivre cet événement sur son antenne, grâce aux correspondants présents à Washington et de nombreux invités spécialistes des Etats-Unis en plateau et en duplex.

> De 17h à 20h "Trump à la Maison Blanche". Edition spéciale présentée par Louis Laforge avec Etienne Leenhardt, chef du Service Enquêtes et Reportages de la rédaction de France Télévisions, pour vivre en direct la cérémonie d'investiture et les moments clés de cet événement. Réactions et analyses avec des invités et experts en plateau et décryptage avec des reportages et modules réalisés in situ. Duplex avec les correspondants de France Télévisions, en direct de Washington avec Jacques Cardoze et Valérie Astruc pour être au cœur de la cérémonie d'investiture et depuis Moscou avec Dominique Derda.

> De 21h30 à 22h30 Page spéciale dans la tranche d'information (21h30/minuit) présentée par Myriam Bounafaa. Page spéciale proposant un retour sur l'investiture de Donald Trump avec Myriam Bounafaa et Alban Mikoczy et des duplex avec les correspondants Jacques Cardoze & Valérie Astruc à Washington et Arnauld Miguet à Pékin.

NET :

Sur franceinfo.fr : suivez toute la cérémonie, réagissez et posez vos questions en direct. Et dès la fin de la cérémonie, toutes les vidéos à revoir en intégralité.

Les stations du groupe Radio France et l'ensemble des éditions d'information des chaînes de France Télévisions (France 2, France 3 et France Ô) couvriront l'événement : émissions, reportages, enquêtes, décryptages et duplex avec les correspondants de Radio France et de France Télévisions à Washington.